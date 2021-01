Gli studenti dei licei di Monza protestano sotto l’Arengario: «Ormai facciamo la Didattica a sorpresa» Ironia dei ragazzi che sabato si sono ritrovati a protestare in centro: «Facciamo didattica a distanza da qui.Siamo stanchi della situazione, di tanta incertezza. Vogliamo certezze anche sull’incremento dei mezzi di trasporto»

«Ormai facciamo la Das, Didattica a sorpresa, più che la Dad». Ironizzano gli studenti del liceo Zucchi e dell’Artistico Nanni Valentini di Monza, ormai in manifestazione continua per ottenere il ritorno alla didattica in presenza. Sabato mattina, 23 gennaio, si sono ritrovati sotto l’Arengario di Monza: «Facciamo didattica a distanza da qui - dicono - Siamo stanchi della situazione, di tanta incertezza per il futuro. Chissà se lunedì saremo in classe e per quanto ci resteremo. Vogliamo certezze. Nessuno si è fatto carico del nostro malessere».

« Nessuno - dicono - ha riconosciuto le fatiche fatte dai dirigenti per mettere in sicurezza la scuola e il lavoro con i nuovi orari. Dicono che hanno implementato le corse dei mezzi? Vedremo solo quando inizieremo a usarli.. non ne siamo certi».

(Ha collaborato Alessandra Sala)

