Gli ospiti della Rsa di Busnago nel calendario che omaggia l’arte e la vita (nonostante il covid) Gli ispiti delle Case Famiglia del Gruppo Sodalitas - Fondazione Mantovani (Lombardia), che a Busnago gestisce l’Rsa in via Gramsci, protagonisti del calendario 2022 che omaggia l’arte e la vita vissuta.

Un calendario tra arte e vita vissuta per dire che niente si è fermato in Rsa, anche ai tempi del Covid. È l’iniziativa portata avanti nelle Case Famiglia del Gruppo Sodalitas – Fondazione Mantovani (Lombardia), che a Busnago gestisce l’Rsa in via Gramsci, per la realizzazione del calendario per il nuovo anno.

In ciascuna delle Case Famiglia del gruppo, in piena sicurezza e nel rigoroso rispetto delle disposizioni anti Covid, operatori e ospiti si sono messi al lavoro per raccontare, attraverso una serie di fotografie artistiche, quanto vissuto all’interno delle strutture in piena pandemia, accostando i momenti ad opere di grandi artisti internazionali della storia dell’arte. Gli scatti ritraggono una normalità fatta di appuntamenti, tradizioni, formazione, giochi, allegria che ha reso ricca ed avvincente la quotidianità, seppur in una obbligata lontananza dai propri affetti.

«Anche in un periodo drammatico come quello che abbiamo attraversato e che tutt’ora porta con sé timori e preoccupazioni – spiega la responsabile delle Equipe Animative Marinella Restelli – il nostro obiettivo è stato quello di portare avanti l’essenza del nostro lavoro: la bellezza non ha età e merita di essere vissuta appieno, in qualsiasi condizione. Questo è il senso del Progetto Vita delle nostre Case Famiglia».

Il progetto è il terzo evento di “Vivere l’Arte”, promosso da anni dal Gruppo Sodalitas – Fondazione Mantovani.

«Come sempre abbiamo fatto dialogare arte e quotidianità, grazie al protagonismo dei nostri residenti e all’entusiasmo dei nostri coordinatori ed animatrici. Dove non arrivano le parole, sono l’arte e la bellezza che riescono ad esprimere i sentimenti e le speranze più profonde del cuore che hanno guidato gli scorsi mesi, così difficili».

Nelle scorse edizioni si era lavorato per reinterpretare, sempre con la partecipazione dei residenti, le pubblicità dei grandi marchi di moda e di altre opere d’arte famose Nel mondo.

