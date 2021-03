Gli ex alunni del “Don Gnocchi” di Carate spiegano “Come nasce un professionista” L’istituto “Don Gnocchi” di Carate organizza un incontro dal titolo “Come nasce un professionista?” con protagonisti alcuni ex alunni dell’alberghiero.

“Come nasce un professionista?”. Se lo domanda l’alberghiero dell’istituto don Gnocchi di Carate Brianza, che per lunedì 12 aprile (online alle 17) ha pensato a un’ora di confronto tra i docenti che si occupano di orientamento alle scuole medie del territorio e i docenti ed ex allievi dell’istituto. “In questa occasione vorremmo innanzitutto approfondire una conoscenza reciproca che possa consentirci di incontrare al meglio, in un secondo momento, le esigenze e le aspettative degli studenti delle medie, attraverso eventi a loro dedicati che seguiranno a stretto giro - fanno sapere dall’alberghiero -. In un momento delicato come questo vorremmo infatti che i ragazzi potessero guardare con fiducia alla scelta ristorativo-alberghiera, considerando le proprie inclinazioni prima che le circostanze”.

Per questo interverranno all’incontro alcuni ex alunni che si stanno sperimentando in nuove prospettive di studio, lavoro e imprenditorialità. Tra di loro Lorenzo Pozzi di Biassono, volto noto per essere stato studente e concorrente alla “Antonino Chef Academy” in onda su Sky. oggi imprenditore in erba con una spiccata passione per i lievitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA