Gli equilibri in famiglia per far crescere bene bambini e cani: incontro online con le esperte Il rapporto cani e bambini al centro di un incontro online con una neuropsicomotricista e una educatrice cinofila: appuntamento con le lesmesi lesmesi Giulia Casiraghi e Anna Randazzese giovedì 11 marzo alle 20.30.

Nell’immaginario collettivo si tende a pensare che cani e bambini vadano in perfetto accordo e che il quadrupede aiuti il cucciolo d’uomo a superare alcuni suoi problemi. Ma è veramente così? Non proprio. A spiegarlo saranno due giovani lesmesi Anna Randazzese, istruttore cinofilo, e Giulia Casiraghi psiconeuromotricista dell’età evolutiva nel webinar “Cani & bambini” previsto giovedì 11 marzo alle 20.30.

“Nel mio lavoro- esordisce Casiraghi, che per ilCittadinoMb cura la rubrica Sos Genitori - incontro bambini in difficoltà ai quali i genitori vogliono affiancare un cane con la convinzione che l’animale sia la risoluzione di tutti i problemi. Purtroppo, non è sempre facile far loro capire che la situazione non è così rosea come loro credono. In certe situazioni cani e bambini sono incompatibili e ciò crea condizioni di grave disagio per il bambino, per la famiglia e per l’animale”.

Anna Randazzese

Appassionata di cani e di fotografia, collabora attivamente con Anna Randazzese che è anche un’esperta di educazione e di riabilitazione cinofila. Insieme, nell’appuntamento online, si soffermeranno sugli equilibri in famiglia per far crescere insieme in modo sano quadrupedi e bambini.



“È importante conoscere le emozioni e le reazioni di entrambi - sottolinea Giulia - e per questo è necessario sapere come funzionano il sistema nervoso e i costrutti neurologici umani e animali. Non è una cosa semplice e per questo è bene non affidarsi mai al caso ma chiedere il parere di un esperto prima di fare una scelta”.

Il webinar si rivolge in particolare alle famiglie con bambini da 0 a 8 anni, alle coppie che possiedono già un cane e desiderano avere anche un bebè, agli operatori sanitari che vorrebbero intraprendere percorsi di pet therapy. L’iscrizione all’evento è obbligatoria. Necessario inviare una mail a [email protected] indicando nome e cognome del partecipante e indirzzo email. È prevista un’offerta minima di 25 euro da devolvere all’Ecoparco canile Cani Sciolti Rifugio e Pensione.

