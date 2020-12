Gli auguri della Croce Rossa di Lentate sul Seveso: per dire grazie e per lanciare la raccolta fondi per un nuovo mezzo La Croce rossa di Lentate sul Seveso ha scelto una delle canzoni natalizie, e di pace, per eccellenza per fare gli auguri. E per lanciare una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo.

La Croce rossa di Lentate sul Seveso ha scelto una delle canzoni natalizie, e di pace, per eccellenza per fare gli auguri a chi l’ha aiutata durante tutto l’anno e a tutte le famiglie che stanno vivendo momenti difficili. I volontari in tuta rossa cantano “Happy CRIstmas - War is Over” di John Lennon nella versione dei Pooh, lo fanno per augurare buone feste ma anche per lanciare una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo “ per aiutare ad aiutare ancora”.

La Cri lentatese dà anche i numeri: 25mila ore di volontariato quest’anno, 150 volontari attivi, 11.870 servizi svolti per soccorso, sociale, trasporti, supporto logistico all’Unità di crisi locale, consegna farmaci e spesa, oltre 300.000 km percorsi.

“Per il 2021 vogliamo lanciare un nuovo ambizioso progetto: l’acquisto di un nuovo automezzo per rendere ancora più efficace ed efficiente il servizio al territorio!”, scrivono dunque lanciando la sottoscrizione su Gofundme.com (clicca QUI per donare).

Auguri Natale Croce rossa Lentate sul Seveso

E fino al 22 dicembre è attivo l’Albero solidale per raccogliere giocattoli da destinare ai bambini (da 0 a 13 anni) che vivono in famiglie del territorio che vivono difficoltà economiche. I giocattoli o libri per ragazzi (nuovi e non incartati) vanno consegnati alla sede del Comitato (info: 0362 556677).

La Cri Lentate ha già un lungo elenco di beneficiari, ma se il numero delle donazioni superasse le aspettative, è già previsto di regalare i “giochi in esubero” proprio alla Caritas di Lentate sul Seveso. Tutto dipende dalla generosità dei lentatesi. La Caritas attualmente segue 76 famiglie, undici in più rispetto al 2019 quando erano 65.

IL VIDEO DI AUGURI 2020

