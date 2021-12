Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gli alunni di San Fruttuoso con il pullman della Polizia in visita alla Questura di Monza L’originale mattinata alla scoperta delle attività preziose svolte dagli agenti della Polizia di Stato porterà i bambini anche sulle vetture d’ordinanza in compagnia di una unità cinofila. Previsti giochi educativi sulla sicurezza stradale.

Lunedì 20 dicembre in mattinata la Questura di Monza e della Brianza aprirà le sue porte agli alunni della primaria di San Fruttuoso che come un gioco scopriranno come lavorano sul territorio gli agenti di polizia.

I bambini raggiungeranno la Questura direttamente dalla scuola a bordo di un pullman della Polizia di Stato e visiteranno la centrale operativa, dove potranno osservare le attività degli operatori che ricevono le richieste di intervento provenienti dalla cittadinanza e coordinano le attività degli equipaggi in servizio sul territorio.

Potranno anche salire a bordo delle vetture della Polizia di Stato delle quali saranno spiegate tutte le caratteristiche che le rendono speciali. Il tutto alla presenza di un amico a quattro zampe, un cane della Polizia di Stato, del quale, grazie alla disponibilità e alla professionalità dell’operatore cinofilo apprenderanno le diverse possibilità di impiego nei servizi di polizia.

Inoltre, verrà svolto dal personale della Sezione Polizia Stradale di Monza un momento formativo sull’educazione stradale: oltre alla visione di video, i bambini potranno sperimentare le regole della circolazione stradale attraverso dei giochi educativi su un percorso che verrà allestito sul piazzale della Questura.

Infine, essendo in prossimità delle festività natalizie ai bambini verrà donato un cappellino ed uno zainetto con il logo della Polizia di Stato.

«L’iniziativa - spiegano dalla Questura - offrirà agli speciali visitatori un’istantanea del lavoro che quotidianamente svolgono i poliziotti al servizio della collettività, contribuendo a rafforzare la percezione di una Polizia di Stato sempre più prossima ai bisogni dei cittadini e pronta a garantire la loro sicurezza».

