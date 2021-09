Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La foto pubblicata da Massimiliano Capitanio: era il 1996, in mezzo Umberto Bossi e Paolo Grimoldi, tra loro Capitanio e alle spalle il fratello Mauro, oggi sindaco di Concorezzo

Gli 80 anni di Umberto Bossi: gli auguri dei leghisti Massimiliano Capitanio e Paolo Grimoldi Domenica 19 settembre il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi compie 80 anni: online gli auguri dei parlamentari Massimiliano Capitanio e Paolo Grimoldi, cresciuti alla scuola dei Giovani padani.

Altri tempi, altra Italia, altra “Padania”, verrebbe da dire: e c’è una foto in bianco e nero che il parlamentare della Lega Massimiliano Capitanio ha estratto dal cassetto (dei ricordi) per tornare indietro nel tempo fino al 1996 per ricordare il compleanno di Umberto Bossi, che domenica 19 settembre compie 80 anni.

L’immagine, allora: uno scatto del 1996 in cui in Brianza era stato organizzato un incontro pubblico ad Agrate Brianza e poi una cena a Busnago insieme al Senatùr, che all’epoca aveva 55 anni, aveva già alle spalle nove anni dalla prima elezione parlamentare negli esordi dell’allora Lega Nord, aveva scavallato Tangentopoli e aveva guidato la progressiva affermazione del movimento nel Nord e a Roma con il governo nato e poi caduto di Berlusconi e soprattutto nell’Italia settentrionale aveva sbancato le amministrazioni pubbliche. Era l’anno della “Dichiarazione di indipendenza della Padania”. Sarebbero poi accadute tante, tantissime cose: intanto era il 1996 e la Brianza leghista prendeva il largo.

Lo racconta anche la foto dell’onorevole Capitanio in cui si vedono lo stesso Umberto Bossi, alla sua sinistra Paolo Grimoldi, monzese oggi deputato ed ex segretario della Lega Lombarda, tra loro due teste: una, quella più visibile, è di Massimiliano Capitanio, dietro di lui Mauro Capitanio, oggi sindaco di Concorezzo. L’occasione, quel giorno, era stata la nascita dei movimenti giovanili della Lega Nord a Concorezzo e Agrate.

“Auguri Umberto, auguri Lega!” ha scritto Massimiliano Capitanio sui social per ricordare il compleanno tondo di Umberto Bossi che Pierluigi Bersani, ex segretario del Pd, ha ricordato come un personaggio “a metà tra Lenin e Tex”.

Paolo Grimoldi, dai suoi profili Facebook, ha pubblicato una foto più recente di sé con Bossi scrivendo “era il 1990, un ragazzino riceve un volantino fuori dalla propria scuola, poche parole tra cui: Libertà, Lombardia, Federalismo… da quel giorno iniziò un’avventura stupenda, di lotta, di passione, di comunità, di sogni da realizzare. Avventura che quel ragazzino ha iniziato insieme a una manciata di amici conosciuti in Brianza e poi in Lombardia. Ma il motore di tutto, il faro, la fonte del coraggio, colui che ci ha fatto alzare la testa sei stato sempre tu: Grazie Umberto! Buon compleanno!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA