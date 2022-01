Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Federica Verno)

La rsa Residenza Amica di Giussano (Foto by Federica Verno)

Giussano: visite sospese a Residenza Amica, la Fondazione cerca infermieri Alcuni ospiti e operatori sono positivi asintomatici, dalla direzione prolungata la sospensione delle visite e chiuso il centro diurno Alzheimer (ma servizi garantiti da remoto). La Fondazione intanto cerca personale infermieristico, in libera professione o come dipendente, con inserimento immediato.

Alcuni ospiti e operatori sono ancora positivi asintomatici, altri si sono negativizzati. Rimangono quindi sospese le visite dei parenti alla rsa Residenza Amica di Giussano e la chiusura del centro diurno della struttura, che può accogliere fino a 20 persone, è stata prorogata, salvo diverse indicazioni, fino a lunedì 17 gennaio.

L’evolversi del quadro epidemiologico ha portato il direttore sanitario Cristina Luti e il direttore generale Alessandro Giudici a prendere provvedimenti. Nella struttura di via Massimo D’Azeglio si sono verificati casi di positività, sia tra gli ospiti sia tra gli operatori, nei giorni scorsi e già la scorsa settimana dalla direzione erano arrivate indicazioni precise di chiusura del centro diurno Alzheimer per mettere in sicurezza tutti gli anziani e il personale.

«Ci sono ospiti e operatori positivi - si legge nella nota pubblicata sul sito della Fondazione, che, come casa di riposo, ha 85 posti letto - tutti gli interessati sono asintomatici ed è in corso il monitoraggio tramite tampone molecolare per la verifica del perdurare dello stato di positività o meno. Tutti gli ospiti positivi sono stati spostati al terzo piano della Rsa. Precauzionalmente si erano già sospese le visite dei parenti e le uscite degli ospiti e sospese le attività del centro diurno, si è stabilita però un’ulteriore proroga di un’altra settimana».

Al diurno i servizi sono garantiti da remoto a quei frequentatori che abbiano bisogno di attività riabilitative e animative, grazie al supporto del personale appositamente dedicato come successo, già, anche in precedenza.

Conferma l’andamento della situazione anche il presidente del Consiglio di amministrazione della Rsa, Andrea Barzaghi: «Gli ospiti si stanno, man mano, negativizzando. Abbiamo ancora qualche positivo ma tutti senza sintomi. Nessuno, per il momento, ha riportato conseguenze. Sono stati attuati i protocolli e implementati su disposizione del direttore sanitario dopo aver sentito l’azienda sanitaria territoriale».

La Fondazione sta cercando personale infermieristico, in libera professione o come dipendente, con inserimento immediato. Sul sito della casa di riposo si possono conoscere le modalità per presentare il proprio curriculum, che può essere inviato all’indirizzo mail [email protected], specificandolo nell’oggetto “ricerca personale infermieristico”.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

© RIPRODUZIONE RISERVATA