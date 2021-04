Giussano: video dei ragazzi sul significato del resistere nella vita quotidiana in occasione del 25 aprile. Guarda le immagini L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “Casanostra Giussano” della Cooperativa Solaris e dell’ associazione “Il Mosaico” . Resistere è non mollare mai, essere forti e pazienti, aver voglia di vivere, è dire la verità.

“Pensieri sulla resistenza” è l’iniziativa dei ragazzi del progetto “Unmondosuperabile” e del Servizio formazione autonomia “Uainot” Giussano, che hanno realizzato un video sul significato del “resistere” nella vita quotidiana in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto “Casanostra Giussano” della Cooperativa Solaris e dell’ associazione “Il Mosaico” . Resistere è non mollare mai, essere forti e pazienti, aver voglia di vivere, è dire la verità, è combattere per la libertà, è fatica, sono alcune delle suggestioni espresse nella clip.

Nel rispetto delle restrizioni in vigore per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, questa mattina, il sindaco di Giussano Marco Citterio, in rappresentanza di tutti i cittadini e di tutte le autorità e associazioni abitualmente coinvolte, ha deposto una corona di alloro presso il monumento ai caduti sul sagrato della Basilica di Giussano per onorare tutti coloro che hanno combattuto per la libertà e per ricordare tutti i defunti insieme al parroco don Sergio Stevan, al comandante della Polizia locale Martino De Vita, al comandante dei carabinieri della locale stazione, Maida, con una rappresentazione della giunta e del consiglio comunale e di alcune associazioni.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

© RIPRODUZIONE RISERVATA