Giussano: una discarica abusiva lungo un sentiero ecologico nel Parco Valle Lambro Ci sono giocattoli, assi di legno, materiale da cantiere e altro: una discarica abusiva nel cuore verde della Brianza, il Parco Valle del Lambro, tra GIussano e Verano.

Una vera e propria discarica a cielo aperto, uno spettacolo davvero indecoroso. Alla fine del percorso ecologico che, da via Cascina Nuova a Giussano, arriva nella zona verde del Parco Valle del Lambro, chi si trova sabato, 2 ottobre, a fare una passeggiata, approfittando della bella giornata, incappa in un ammasso di rifiuti di ogni tipo come se qualcuno avesse svuotato una cantina o una soffitta. Si vede di tutto: da una bicicletta a sedie, scatole, sacchetti e, da quanto si riesce a vedere, anche dei fogli scritti. Forse qualcuno ha scambiato la zona per la piattaforma ecologica in un punto facile da raggiungere anche in macchina entrando da via dei Mulini.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

