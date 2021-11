Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giussano: un nuovo biancospino alla primaria di Birone per la Giornata degli alberi In occasione della Giornata nazionale degli alberi alla scuola primaria di Birone di Giussano è stato piantato un nuovo biancospino.

C’è un biancospino nuovo nel giardino della scuola primaria di Birone di Giussano. È stato piantato in settimana in occasione della Giornata nazionale degli alberi. L’Istituto San Filippo Neri infatti sta portando avanti il progetto “Nati per cambiare” , su un percorso legato alla sostenibilità ambientale.

In collaborazione con il Comune di Giussano alunni e insegnanti hanno accolto il nuovo albero paletta alla mano con canti e tante nuove informazioni, alla presenza dell’assessore all’Istruzione Sara Citterio, dell’architetto Daniela Rizzi e di un agronomo.

La giornata è proseguita con varie attività nelle classi e si è conclusa con “l’abbraccio dei tigli” del giardino.

