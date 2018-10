Giussano: un italiano spaccia a un senegalese, in tasca ha 2.000 euro

L’italiano spacciatore e il senegalese cliente: una scena a ruoli invertiti - almeno secondo lo stereotipo più comune - quella cui hanno assistito i carabinieri di Giussano che hanno tratto in arresto per spaccio un 19enne del luogo, incensurato, che vive con i genitori. In tasca aveva 2 grammi di marijuana e 2.010 euro.