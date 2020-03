Novedratese Statale 36 bilico in bilico (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano, un bilico in bilico: code tra Novedratese e Statale 36 Un bilico in bilico su un bilico. È successo nella mattina di martedì 3 marzo sulla Novedratese in territorio di Giussano e ha creato disagi alla circolazione anche sullo svincolo di Briosco.

Un bilico in bilico su un bilico. Un gioco di parole che nella mattina di martedì 3 marzo ha creato disagi alla circolazione sulla Novedratese in territorio di Giussano e la Statale 36 sullo svincolo di Briosco. È successo intorno alle 9.30. Un tir ha avuto dei problemi con il carico che stava trasportando: un altro tir, che affrontando la curva si è girato leggermente sul rimorchio. L’autista è riuscito ad accostare a bordo strada, ma in parte sulla carreggiata. Si sono formate code. Sul posto una autogru privata per il recupero del mezzo.

