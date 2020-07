Giussano: un 54enne ha un malore in auto in piazza San Giacomo, ricoverato a Carate E’ stato soccorso inizialmente da un giovane volontario della Croce bianca di Giussano e poi dal personale medico inviato dal 118. L’uomo si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale di Carate Brianza.

Un 54enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Carate Brianza, venerdì 24 luglio, in mattinata, dopo aver accusato un malore in auto, posteggiata in piazza San Giacomo, a Giussano.

L’uomo è stato inizialmente soccorso da un giovane volontario della Croce Bianca, che si è trovato a passare casualmente e ha dato l’allarme: gli ha effettuato un massaggio cardiaco e si è dotato di un defibrillatore, prelevato in via Addolorata, nei pressi di una azienda, che non ha tuttavia utilizzato, dato che, nel frattempo, sono arrivate sul posto un’ambulanza di Seregno soccorso e un’automedica inviate dal 118 il cui personale si è preso cura del paziente. In piazza San Giacomo è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Giussano.

