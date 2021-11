Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giussano: ubriaco si schianta in auto e si allontana, i carabinieri lo rintracciano seguendo le macchie d’olio Un 27enne della provincia di Como è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida. Il sinistro è avvenuto in via Viganò all’altezza di un distributore. La vettura e il conducente sono stati rintracciati a distanza di 2 chilometri.

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito sull’aiuola di una rotatoria e ha terminato la corsa sul cordolo che delimita un distributore di carburante, in via Viganò, a Giussano. Poi, con l’auto danneggiata e una vistosa perdita di olio, si è allontanato. Ma la scia è stata seguita dai carabinieri che hanno rintracciato il conducente, risultato positivo all’alcol test e denunciato con il ritiro della patente di guida. Protagonista un 27enne residente nella provincia di Como, barista. L’incidente è avvenuto mercoledì notte intorno alle 3.30. Ad accorgersi dei danni alla aiuola della rotatoria e ad un cartello del distributore, e quindi della macchia d’olio sull’asfalto, è stata una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Seregno. I militari hanno immediatamente intuito che, poco prima, un veicolo poteva esser stato protagonista di un incidente. Ma sul posto non c’era nulla (e nessuno).

Tuttavia, seguendo le tracce dell’olio motore presente sul terreno, percorsi circa 2 chilometri i carabinieri hanno rintracciato un’auto, visibilmente danneggiata dall’incidente. Sul posto era già giunto un carro attrezzi per prelevarla. Il 27enne, illeso, “presentava un forte alito vinoso” dicono i carabinieri, tanto che è stato sottoposto ad accertamento etilometrico: “il cui esito, in entrambe le prove, evidenziava un tasso alcolemico di quasi 1,3 grammi per litro” contro un limite di legge di 0,5 gr/l.

Una volta messa in sicurezza l’area, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno ripulito le tracce di olio, ed effettuati i rilievi del sinistro, i militari dell’Arma hanno ritirato la patente di guida del 27enne che è stato segnalato all’autorità amministrativa e denunciato a quella giudiziaria per incidente commesso con guida in stato d’ebbrezza.

