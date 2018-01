I mezzi intervenuti in via Stoppani (Foto by Foto Terraneo)

Seregno: trentenne ha un malore in auto, devono intervenire i vigili del fuoco Ha avuto un malore in auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco , sabato 20 gennaio, attorno alle 18.30, a Seregno, per soccorrere una trentenne, poi ricoverata in codice verde. I fatti sono accaduti in via Stoppani, ai confini con Mariano Comense. A dare l’allarme dei passanti.

Ha avuto un malore in auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco , sabato 20 gennaio, attorno alle 18.30, a Seregno, per soccorrere una trentenne, poi ricoverata in codice verde. I fatti sono accaduti in via Stoppani, ai confini con Mariano Comense. A dare l’allarme dei passanti che hanno fatto intervenire, in codice giallo, una ambulanza della Croce Bianca Giussano, una automedica da Desio, una pattuglia della polizia locale e un mezzo dei vigili del fuoco di Seregno.

La donna era bloccata all’interno della vettura ed è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno infranto un finestrino dell’auto, una Volkswagen Polo, a permettere ai sanitari di accedere, stabilizzare la paziente e trasferirla in codice giallo all’ospedale di Desio. L’auto è stata poi recuperata dai familiari giunti sul posto.

(Notizia aggiornata alle 11.51)

