Evento Giussano via Negri mercoledì sera (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano, tre persone ritrovate senza vita in una abitazione di via Negri Tre persone sono state ritrovate senza vita mercoledì sera a Giussano, in una abitazione di via Ada Negri. Si tratta di un ragazzo di 28 anni e di due donne di 58 e 88 anni.

Tre persone sono state ritrovate senza vita mercoledì sera a Giussano, in una abitazione di via Ada Negri. Si tratta di un ragazzo di 28 anni e di due donne di 58 e 88 anni. Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri con la Scientifica. Le tre vittime sarebbero morte da diverse ore, non è esclusa alcuna ipotesi compreso l’omicidio-suicidio. Le indagini sono in corso. L’allarme è scattato intorno alle 23.

Si tratterebbe di un ragazzo, di sua madre e della nonna morti con ferite di arma da taglio. Secondo informazioni non ancora confermate, un corpo sarebbe stato trovato in un letto e uno vicino all’ingresso.



Evento Giussano via Negri mercoledì sera

(Foto by Edoardo Terraneo)

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA