Giussano: traffico ancora in tilt per un incidente sulla Novedratese Giussano ancora ingolfata per un incidente sulla Novedratese, non lontano da dove la scorsa settimana era andato a fuoco un furgone. Questa volta coinvolti un camion e un’auto: tre feriti non gravi.

Giussano ancora ingolfata per un incidente sulla Novedratese, non lontano da dove la scorsa settimana era andato a fuoco un furgone. Questa volta coinvolti un camion e un’auto e l’impatto ha fatto temere per l’incolumità degli occupanti dei mezzi, tanto che i soccorsi si sono attivati in codice rosso. La gravità si è presto ridimensionata con i feriti di 20, 21 e 50 anni trasportati in codice giallo e verde all’ospedale di Cantù. Sul posto ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco.

È rimasto molto congestionato il traffico: l’incidente è accaduto intorno alle 9 in direzione Mariano Comense, il traffico è stato deviato per Arosio con senso unico alternato sulla provinciale per favorire i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA