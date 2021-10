Giussano, storica vittoria del Vis Nova: Legnano battuto, non accadeva dal 1954 I verdenero brianzoli hanno superato per 3-2 (reti di Orellana Cruz, Fall e Ballabio), i lilla milanesi ( Ronzoni e Robbiati). Un successo meritatissimo perché, le “lucertole” impiegate da Cristiano Callegaro, che in panchina sostituiva Marco Caddeo, squalificato per un turno, si sono battute con grande temperamento

Storica vittoria del Vis Nova Giussano sul Legnano nella terza giornata del campionato di serie D, girone B. I verdenero brianzoli hanno superato per 3-2 (reti di Orellana Cruz, Fall e Ballabio), i lilla milanesi ( Ronzoni e Robbiati). Non accadeva dal torneo del 1954 con l’altrettanto storica promozione di quella che era conosciuta come la quarta serie che il Vis Nova ha disputato fino alla stagione 1958-59. Un successo meritatissimo perché, le “lucertole” impiegate da Cristiano Callegaro, che in panchina sostituiva Marco Caddeo, squalificato per un turno, si sono battute con grande temperamento, tenacia e praticando anche un buon gioco contro un avversario molto ben attrezzato e forte in tutti i reparti. La partita è stata molto bella, combattuta sino all’ultimo secondo dei 50’ disputati. Il Vis Nova si è così pienamente riscattato dell’opaca prova fornita mercoledì 29 nel recupero della prima giornata e preso contro il Breno per 2-1.

“ Sono soddisfatto - ha detto al termine del match Callegaro- i ragazzi si sono battuti come dei leoni. Sono stati bravissimi. Tutti hanno dato il meglio di sé. Una partita molto sentita perché quello zero in classifica era stonato rispetto al gioco finora prodotto. Tre punti che ci ridanno morale e fiducia e ci hanno resi consapevoli che possiamo competere anche contro squadre che godono dei favori del pronostico”. Il Vis Nova dopo il goal subito al 20’ ad opera di Ronzoni, hanno trovato gli stimoli per impattare subito dopo al 24’ con Orcellana Cruz. Al rientro in campo, al 27’, era Fall di testa a seguito di calcio d’angolo a portare in vantaggio i brianzoli e ha consolidare il punteggio ci pensava al 35’ Ballabio, su azione di calcio d’angolo battuto da Valtulina. Il Legnano, non ci stava e arrembava, dimezzando lo svantaggio con Robbiati. Il forcing finale dei lilla però veniva prontamente smorzato dall’attenta difesa brianzola. Il Vis Nova tornerà in campo mercoledì a Crema per la quarta giornata di andata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA