Giussano: sterpaglie a fuoco in via dei Giardini, disagi per il fumo

Soccorsi nel pomeriggio di domenica a Giussano per un violento incendio di sterpaglie in via dei Giardini. Sul posto i vigili del fuoco di Carate Brianza che hanno messo in sicurezza la zona. Disagi soprattutto per il fumo che ha investito le abitazioni lungo la via. Traffico interrotto durante le operazioni di spegnimento.

