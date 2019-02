Giussano: spaccia droga a 15 anni, denunciato dai carabinieri Uno spacciatore di soli 15 anni denunciato e un altro, 47enne, arrestato. E’ l’esito di due differenti interventi dei carabinieri di Giussano avvenuti negli ultimi giorni in città.

Uno spacciatore di soli 15 anni denunciato e un altro, 47enne, arrestato. E’ l’esito di due differenti interventi dei carabinieri di Giussano. Il minore è stato pizzicato dopo che, in via Udine, a Paina, al termine di un’attività di controllo su una zona in cui si sospettava lo smercio di sostanze stupefacenti, i militari hanno fermato un diciottenne di Triuggio. Addosso aveva una dose di marijuana. Ha ammesso di averla acquistata per 5 euro da un giovanissimo, un ragazzo di quindici anni di Giussano.

I carabinieri hanno controllato l’abitazione del triuggese, in un barattolo nascondeva trenta grammi di marijuana, e hanno proseguito nell’attività investigativa a casa del minorenne. Qui sono state trovate: 10 dosi di marijuana, del peso di quasi 12 grammi, altri 6 grammi della stessa sostanza, un bilancio di precisione e del materiale per il confezionamento. Sostanza stupefacente e materiale potevano essere in uso anche al fratello maggiorenne, un diciannovenne. I tre ragazzi sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

E’ stato invece segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti un 54enne di Giussano, incensurato, pizzicato ad acquistare una dose di cocaina da un 47enne senza fissa dimora ma di fatto gravitante su Mariano Comense, noto alle forze dell’ordine, disoccupato. Quest’ultimo addosso aveva 3 dosi di cocaina e 565 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Processato in tribunale a Como per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato poi accompagnato al carcere Bassone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA