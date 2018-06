Giussano, intervento per incendio in appartamento via D’Azeglio (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano, soccorsi in via D’Azeglio per un incendio in appartamento Soccorsi a Giussano in via D’Azeglio nella serata di martedì 5 giugno per un incendio in appartamento al quarto piano di un condominio. I residenti delle case vicine sono stati invitati a uscire temporaneamente.

Soccorsi a Giussano in via D’Azeglio nella serata di martedì 5 giugno per un incendio in appartamento. L’allarme è scattato in una cucina al quarto piano di un condominio. Sul posto i vigili del fuoco di Carate Brianza e un’ambulanza che ha trasportato una persona in ospedale per precauzione. I residenti delle case vicine sono stati invitati a uscire temporaneamente dalle loro abitazioni e il trambusto ha innescato al curiosità degli altri residenti nella via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA