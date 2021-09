Giussano: si ribalta con l’auto nel cuore della notte, estratta dai vigili del fuoco Nulla di grave per una 24enne trasportata in codice verde all’ospedale di Monza. Il sinistro è accaduto in via Alberto da Giussano. Sulle cause indagano i carabinieri.

L’esito è stato decisamente meno grave di quanto previsto per una 24enne che nella notte tra domenica 26 settembre e lunedì 17, attorno alle 4.50, per cause in via di accertamento si è ribaltata con la propria auto in via Alberto da Giussano, a Giussano.

Sul posto, oltre a personale paramedico con una ambulanza e una automedica, inizialmente mobilitato in codice rosso, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco: squadre del distaccamento di Desio e di Seregno hanno lavorato per liberare la donna, rimasta incastrata tra le lamiere e quindi trasportata - secondo quanto riferisce l’Agenzia emergenza urgenza - in codice verde all’ospedale di Monza. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone.

Incidente a Giussano (foto vigili del fuoco)

