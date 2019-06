La voragine che si è aperta in via Trieste (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano: si apre una voragine nell’asfalto in via Trieste, nessun danno a persone e cose Fortunatamente nessuno ci è caduto dentro e il Comune ha immediatamente provveduto a transennare l’area affinché non potesse più accadere: paura domenica a Paina di Giussano, in via Trieste, per l’improvviso cedimento di una vasta porzione di asfalto letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta nella parte sottostante la sede stradale.

Fortunatamente nessuno ci è caduto dentro e il Comune ha immediatamente provveduto a transennare l’area affinché non potesse più accadere: paura domenica, nel pomeriggio, attorno alle 15, a Paina di Giussano, in via Trieste, per l’improvviso cedimento di una vasta porzione di asfalto letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta nella parte sottostante la sede stradale. A causare il problema, che non ha fortunatamente provocato danni a cose e persone è stata probabilmente un’infiltrazione d’acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA