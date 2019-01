Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giussano, settantaduenne sotto sfratto tenta il suicidio Si è trovato sotto casa per la terza volta l’ufficiale giudiziario con un ordine di sfratto esecutivo e ha tentato il suicidio. Dramma della disperazione a Giussano dove mercoledì 30 gennaio un settantaduenne è stato salvato per miracolo. È in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

Si è trovato sotto casa per la terza volta l’ufficiale giudiziario con un ordine di sfratto esecutivo e ha tentato il suicidio. Dramma della disperazione a Giussano dove mercoledì 30 gennaio un settantaduenne è stato salvato per miracolo e si trova ora in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. L’allarme è scattato attorno alle 9.15 quando l’anziano, italiano, vedovo e con figli, con pensione minima, ha tentato di farla finita nel box auto della sua abitazione

L’uomo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, avrebbe accumulato un debito di circa 20.000 euro per mensilità non versate. Alla vista dell’ufficiale giudiziario, giunto sul posto con un avvocato e un fabbro, con la scusa di dover spostare la propria auto, si è momentaneamente allontanato senza fare più ritorno. I presenti hanno quindi raggiunto il box e hanno dato l’allarme. Sul posto si sono portati i carabinieri di Giussano con personale medico.

Dopo tentativi di rianimazione sul posto operati in primo luogo dal fabbro, tramite consulenza telefonica di supporto del 118, e poi dal personale medico prontamente intervenuto, attorno alle 10 il settantaduenne è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Niguarda. Versa in pericolo di vita. Iniziali accertamenti escludono responsabilità terze.

