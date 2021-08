Giussano: senso unico davanti all’asilo di Robbiano Dopo diverse segnalazioni giunte al comando della Polizia locale, con l’inizio dell’anno scolastico Giussano istituisce il senso unico davanti alla scuola materna “Maria Bambina” di Robbiano.

Senso unico in via Razunz, la via davanti alla scuola materna “Maria Bambina” di Robbiano con un nuovo percorso pedonale e un’area di sosta a disco orario. Per l’inizio dell’anno scolastico, è stato posizionato il cartello che indica il senso unico, con direzione via Madonnina ed è stato creato un percorso protetto per i pedoni sul margine destro della carreggiata oltre alla realizzazione un’area di sosta a disco orario, di 30 minuti, dalle 8 e 30 alle 9 e 30 e dalle 15 e 30 alle 16 e 30 nei giorni di scuola. La nuova viabilità arriva dopo diverse segnalazioni giunte al comando della Polizia locale, da parte dei cittadini.

