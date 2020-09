Giussano: scontro fra un autobus privato e un’auto in via Cavour Incidente nella tarda mattina di venerdì 11 settembre a Giussano: l’impatto tra un autobus privato e un’auto all’incrocio tra via Cavour e via Cavera.

Forse è una mancata precedenza all’origine dell’incidente che, nella tarda mattinata di venerdì 11 settembre, si è verificato a Giussano, fra la centrale via Cavour e via Cavera. Poco prima delle 13 un autobus privato si è scontrato con una auto Opel con a bordo due persone. Danni nella parte anteriore del pullman che ha centrato il veicolo sul lato del guidatore. L’intervento dei soccorritori è stato in codice giallo, quindi senza pericolo di vita per le persone coinvolte: sul posto un’ambulanza di Seregno Soccorso e un’automedica da Desio, oltre alla polizia locale che dovrà ricostruire quanto accaduto. Limitate le ripercussioni sul traffico: l’auto è stata spostata fuori dalla carreggiata e l’autobus nella piazzola dei mezzi di linea.

L’auto coinvolta nell’incidente di Giussano

(Foto by Edoardo Terraneo)

