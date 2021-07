Giussano, scontro fra due automobili di fronte all’ospedale: feriti, ma non gravi. Coinvolto un bambino di 4 anni È successo prima delle 16 di sabato 17 luglio in via Milano, sul posto sono giunte due ambulanze e gli agenti della Polizia locale. Chiusa strada in uscita dal centro. La causa potrebbe essere un malore per una dei conducenti

Scontro tra due auto prima delle 16 in via Milano a Giussano, di fronte all’ospedale. Ci sarebbero tre feriti ma non gravi. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, quindi per condizioni ritenute non particolarmente gravi. Coinvolto un bambino di 4 anni. La causa potrebbe essere un malore di uno dei conducenti, un 70enne.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

Sul posto sono arrivate due ambulanze oltre alla Polizia locale. Per garantire i soccorsi e garantire di liberare l’area in sicurezza la strada è stata chiusa al traffico in uscita dal centro

