Giussano, scontro auto-bici in centro: ferito un 42enne Accertamenti al San Gerardo per un ciclista di 42 anni che nella mattina di sabato 13 giugno è finito a terra dopo l’urto con un’auto nel centro di Giussano.

Preoccupazione per un uomo di 42 anni che nella mattina di sabato 13 giugno è entrato in contatto con un’auto nel pieno centro di Giussano: dopo l’urto è rovinato a terra violentemente, ferendosi ma senza mai essere considerato in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è in valutazione da parte delle forze dell’ordine.

Tutto è accaduto in piazza Roma: l’uomo è stato prima aiutato dai passanti e quindi dagli operatori di Seregno soccorso. Immobilizzato su una barella, è stato poi trasportato al San Gerardo di Monza per accertamenti su una spalla e sulla gamba sinistra. La piazza è stata chiusa al traffico per circa un’ora per consentire i soccorsi e i rilievi della polizia locale.

