Giussano, ragazza cade dallo scooter in via Cavera: soccorsa dal personale del 118 La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Sul posto una ambulanza, una automedica e una pattuglia della polizia locale. Non ci sarebbero coinvolti altri mezzi.

Via Cavera di Giussano temporaneamente chiusa alla circolazione nel pomeriggio di sabato 18 dicembre dopo un incidente stradale che ha visto coinvolta una 19enne in sella a uno scooter di piccola cilindrata. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato una ambulanza e una automedica. Presente anche una pattuglia della polizia locale per ricostruire l’accaduto e deviare il traffico. Secondo una prima ricostruzione la giovane sarebbe caduta sull’asfalto senza il coinvolgimento di altri veicoli. È stata soccorsa in codice giallo dal personale paramedico e quindi trasferita in codice verde all’ospedale di Desio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA