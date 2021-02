GIUSSANO Raccolta fondi Caritas per la Bosnia (Foto by Federica Verno)

Giussano: raccolta fondi per l’ermergenza profughi in Bosnia, come partecipare Come partecipare alla raccolta fondi per l’emergenza profughi della Bosnia ed Erzegovina organizzata dalla Caritas della comunità pastorale San Paolo di Giussano e dalle associazioni del Coordinamento del volontariato giussanese, con il patrocinio del Comune.

La Caritas della comunità pastorale San Paolo di Giussano e le associazioni del Coordinamento del volontariato giussanese, con il patrocinio del Comune, promuovono una raccolta fondi per l’emergenza profughi della Bosnia ed Erzegovina lungo la Rotta Balcanica, dove, fin dal 2015, Caritas italiana opera al fianco dei migranti e a supporto di tutte le caritas locali.

«In Bosnia e Erzegovina stiamo assistendo ad una catastrofe umanitaria – hanno detto i promotori - Ci sono circa 8mila migranti in tutto il paese: di questi, 5mila sono accolti nei centri di transito e nei campi, ma ce ne sono almeno 3 mila che dormono in edifici abbandonati, sistemazioni improvvisate, o all’addiaccio e stanno affrontando l’inverno bosniaco al freddo e al gelo. Senza niente. Niente riscaldamento, niente acqua corrente, niente elettricità, niente servizi igienici, niente vestiti invernali e niente tetto sulla testa. Ora sono allo stremo delle forze e rischiano la morte per assideramento. Di fronte a tutto ciò, L’Europa degli egoismi chiude le porte: che si arrangino».

Così, la comunità pastorale e il coordinamento di volontariato giussanese hanno deciso di non «volgere lo sguardo da un’altra parte per non vedere chi soffre, per non sentirci chiamati in causa, rimanendo indifferenti mentre si consuma una nuova tragedia umanitaria giocata sulla pelle di persone in fuga dalla guerra e dalla povertà», avviando una raccolta fondi da consegnare alla Caritas, già operante sul posto, per sostenere questi migranti accampati in condizioni disumane, consegnando loro legna da ardere per scaldarsi e vestiti invernali (scarpe, felpe, calze, mutande, sacchi a pelo).

Chiunque volesse sostenere gli interventi della Caritas può contribuire con la propria offerta nelle cassette collocate presso le chiese della comunità San Paolo (da lunedì 8 al 19 febbraio); recandosi nelle edicole aderenti (Giussano - piazza San Giacomo, Paina in via IV Novembre; Robbiano in piazza Cadorna); presso Macondo (Giussano, piazza Lombardi), alla Croce Bianca (Giussano - via M. d’Azeglio 72) o con una donazione sul c/c intestato a “Caritas - Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Giussano” - IBAN IT98 D034 4033 1500 0000 0970 600 - causale “Emergenza Balcani”; tramite Paypal da venerdì 12 al 28 febbraio inquadrando il QRcode nella locandina con lo smartphone.

«Sin da subito si ringrazia di cuore tutti coloro che vorranno manifestare sensibilità, altruismo e solidarietà attraverso un contributo economico, per poter dare un aiuto concreto ed immediato alleviando il dolore e la sofferenza di questi fratelli che stanno vivendo una situazione drammatica e disumana», hanno concluso i promotori.

