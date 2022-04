Giussano: pronta per partire la riqualificazione del rione “San Gian” di Robbiano Nuova area davanti alla chiesa e viabilità: parte dopo Pasqua l’intervento di riqualificazione da 300mila euro che andrà a cambiare il volto del rione “San Gian” di Robbiano, uno dei comparti storici di Giussano.

Dopo Pasqua prenderà il via l’intervento di riqualificazione da 300mila euro che andrà a cambiare il volto del rione “San Gian” di Robbiano, uno dei comparti storici di Giussano, con un totale rinnovamento dell’area antistante la chiesa e una nuova viabilità.

Mercoledì sera, l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa e i responsabili degli uffici comunali direttamente coinvolti nelle opere in programma hanno incontrato nella sala consiliare i residenti del rione per fornire gli elementi tecnici e temporali relativi alla riqualificazione del comparto.

“L’obiettivo è quello di dare una identità chiara a San Gian, intervenendo per migliorare la definizione degli spazi, mettendo in sicurezza la viabilità, per creare nuove aree di relazione e di socializzazione”, hanno sottolineato il sindaco Marco Citterio e l’assessore Crippa, preannunciando una tempistica di realizzazione con una durata minima di 12 mesi.

Il punto cardine del progetto sarà proprio il totale rinnovamento dell’area antistante la chiesa di “San Giovanni in Baraggia” con la realizzazione di un sagrato che si svilupperà perpendicolarmente alla facciata dell’edificio religioso, creando così un piazzale attualmente non esistente con nuove piantumazioni e alberi in gelso, tradizionali della cascina San Gian.

Verrà così data vita a un nuovo spazio di incontro, protetto e sicuro, con una nuova pavimentazione e un impianto di illuminazione di ultima generazione, per realizzare il quale saranno necessari una serie di cambiamenti urbanistici sia di tipo tecnici sia relativi alla viabilità. In particolare, verrà allontanata la strada dall’edificio storico e sarà rivisto l’innesto tra via Toscanini e Donizetti, eliminando il collegamento tra le due vie per permettere la pedonalizzazione della piazza, ma mantenendo la pista ciclopedonale esistente. Verrà, inoltre, realizzato un nuovo attraversamento pedonale rialzato utile ad indurre un rallentamento del traffico veicolare e soprattutto a collegare in sicurezza la piazza, il tratto di marciapiede e la ciclopedonale.

“San Gian è una delle cascine storiche più importanti della nostra città che ora si proietta nel futuro riscoprendo gli elementi del proprio passato. Ora possiamo dire che il via ai lavori è certo ed imminente: un importante cantiere si apre in città e andrà a modificare un luogo di straordinaria valenza culturale, religiosa e sociale”, hanno concluso Citterio e Crippa.

