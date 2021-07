Giussano: principio d’incendio alla rsa, indagano i carabinieri Un principio d’incendio sembra di origine dolosa alla rsa di Giussano: è successo nello spogliatoio femminile, i carabinieri hanno aperto una indagine. La vicenda è stata affrontata anche in consiglio comunale.

Il principio d’incendio è partito da un cestino all’interno dello spogliatoio femminile e lì è rimasto circoscritto. È successo alla casa di riposo di Giussano Residenza Amica un pomeriggio di due settimane fa. Sul posto si sono, subito, recati i carabinieri della locale stazione che hanno aperto un’indagine. In virtù di come si sarebbe sviluppato, l’incendio pare essere di origine dolosa: secondo quanto appreso, all’interno del cestino c’erano degli indumenti e qualcuno vi avrebbe dato fuoco.

Al momento rimane ignoto il possibile colpevole. In prossimità dello spogliatoio c’è una telecamera ma non era funzionante. Su questo episodio ha chiesto informazioni al sindaco, in consiglio comunale, il consigliere del Partito democratico, Matteo Botta.

«Ho appreso anche io di quanto avvenuto – ha detto il primo cittadino, Marco Citterio - Non ho molti dati, ma, in virtù di dove e come è partito, è molto probabile la natura dolosa. Per come è avvenuto, è difficile pensare diversamente. Certamente un fatto inquietante».

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

