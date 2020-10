Giussano: positiva una maestra dell’asilo, tamponi per i bambini ma no quarantena È una maestra della scuola dell’infanzia Piccole Tracce il primo caso positivo accertato, in una scuola, a Giussano, dalla ripresa dell’anno scolastico. I protocolli, in questo caso, non prevedono la quarantena per i bambini, che sono stati sottoposti a tampone.

È una maestra della scuola dell’infanzia Piccole Tracce il primo caso positivo accertato, in una scuola, a Giussano, dalla ripresa dell’anno scolastico. La notizia è stata confermata dal sindaco Marco Citterio attraverso un video su Facebook. Sono in corso, come prevedono i protocolli dell’Ats, i tamponi per i bambini e il personale venuto a contatto con l’insegnante positiva al Covid.

«I protocolli, in questo caso, non prevedono la quarantena – ha aggiunto il primo cittadino - Pertanto, i bambini potranno andare a scuola. Insieme all’assessore all’Istruzione, Sara Citterio, e al dirigente scolastico, Roberto Di Carlo, stiamo tenendo e terremo monitorata la situazione. Colgo l’occasione per invitare alla prudenza perché non siamo usciti dall’emergenza sanitaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA