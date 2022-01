Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giussano organizza una conferenza online per celebrare il Giorno del ricordo Conferenza online, a Giussano, per celebrare il Giorno del ricordo.

Si celebra il 10 febbraio il Giorno del ricordo, istituito dal Parlamento italiano nel 2004 per ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. In occasione di questa ricorrenza, l’assessorato alla Cultura del comune di Giussano intende ricordare e rendere omaggio a tutte le vittime delle foibe, proponendo alla cittadinanza un’occasione di approfondimento sul tema. Giovedì 10 febbraio, a partire dalle ore 20.45, si terrà online sulla piattaforma GoToMeeeting la conferenza gratuita dal titolo “Italiani d’Istria - Storie e volti da non dimenticare”. A guidare la serata, che sarà caratterizzata da riflessioni sul Giorno del Ricordo, sarà il professore Riccardo Moratti.

Per ricevere il link utile a collegarsi all’incontro è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected], entro mercoledì 9 febbraio. Per avere maggiori informazioni in merito è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero telefonico 0362.358250.

