Giussano, motociclista ferita in un tamponamento

Giussano incidente moto via Carroccio (Foto by Edoardo Terraneo)

Viaggiavano su via Carroccio uscendo da Giussano quando sono stati tamponati da un’auto che ha innescato una reazione a catena. È successo intorno alle 19 di sabato 15 settembre. Protagoniste due auto e una moto, e la peggio è toccata a una cinquantenne che viaggiava sulla motocicletta. All’origine pare una distrazione della donna che ha tamponato. La due ruote è stata sbalzata contro un’altra macchina. La motociclista è stata trasportata in codice giallo al San Gerardo, lievi feriti per gli altri coinvolti. Per favorire i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine, la strada è stata ridotta a senso unico alternato.

