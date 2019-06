Giussano: moto contro un’auto, il centauro trasportato in ospedale Incidente sulla Novedratese nella serata di venerdì 28 giugno al confine con Giussano. Un motociclista ha urtato una macchina ed è stato sbalzato. È finito in ospedale.

Incidente poco prima delle 22 di venerdì 28 giugno in Novedratese, poco dopo il confine con Giussano. La strada è stata chiusa in direzione di Mariano Comense con traffico deviato a Giussano e a Carugo. Sul posto un’ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini e un’automedica di Desio oltre ai carabinieri.

Una moto di grossa cilindrata ha tamponato un’auto con a bordo una famiglia. Il 67enne in sella alla moto è stato sbalzato. Soccorsi attivati in codice rosso, poi però solo il centauro è stato trasportato all’ospedale di Cantù ma in codice giallo, in condizioni quindi considerate mediamente gravi.

L’incidente ha causato code quasi fino all’intersezione con Giussano e con la statale 36. L’intervento dei soccorsi è durato circa un’ora.

