Don Alberto Dell’Orto, secondo da sinistra, con i fratelli Paolo, Maria e Abele in occasione dei festeggiamenti per i suoi 80 anni, che aveva compiuto a febbraio

Giussano: morto a 80 anni don Alberto Dell’Orto, sacerdote e uomo di cultura Famiglia giussanese doc ha svolto il suo ministero per 56 anni a Gallarate, dove è stato l’anima del Cinema Teatro delle Arti. Ha conosciuto i più grandi attori italiani. I funerali sabato 22 nel Varesotto. Ecco un suo video messaggio ai parrocchiani durante il lockdown

Il suo grande amore era il teatro, tanto che a Gallarate, dove ha svolto i suo ministero per 56 anni, è stato l’anima del Cinema Teatro delle Arti, nel quale hanno recitato i più grandi attori italiani: da Vittorio Gassman, a Dario Fo, a Moni Ovadia, che ha tenuto i contatti con lui fino all’ultimo. Don Alberto Dell’Orto, 80 anni, giussanese doc, è morto nella sua casa del Varesotto giovedì 20 agosto, di sera. Lì aveva voluto essere portato dopo che nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale per un ictus.

L’attestato di stima per don Alberto da parte di Vittorio Gassman

A Gallarate era un punto di riferimento della vita culturale e non solo.Anche per la sua attività di sacerdote nel quartiere di Sciaré. Ha avuto anche incarichi per gli spettacoli, teatro e cinema in curia. Nel 1966 insieme a Silvio Zanella, creatore del Premio nazionale arti visive e del museo d’arte moderna di Gallarate, fece nascere la scuola di danza diretta da Lucia Galli Galletti, prima ballerina della Scala. Tra i suoi innumerevoli interessi anche i burattini: aveva una collezione da 289 pezzi tra i quali anche un burattino, realizzato da Maletti, con le sue sembianze. Nel 1967 nacque il centro culturale Teatro delle Arti e don Alberto si impegno per realizzare la stagione teatrale. Il primo spettacolo scelto da lui fu «La dodicesima notte» di Shakespeare, con Ernesto Calindri. Durante il lockdown tenne i contatti con gli spettatori della stagione teatrale e realizzò, proprio lui che non aveva cellulare e che doveva chiedere aiuto per mandare una mail, un video per i suoi parrocchiani per aiutarli a riflettere sul senso dell’esperienza che stavano vivendo durante l’emergenza.

La sua è una famiglia giussanese doc: la sorella Maria è moglie del presidente Aido Piero Gallo, il fratello Abele, ora in pensione, professore, è stato vicepreside del liceo Volta di Como e Paolo dell’Orto, altro fratello, è stato vicesindaco di Giussano negli anni Sessanta Settanta con le giunte del sindaco Sandro Molteni

Un altro fratello, Giuseppe, deceduto nel 2017, è stato dirigente di azienda e a lungo segretario della Dc a Giussano, fino agli anni 90. I suoi genitori si chiamavano Gianni Dell’Orto 50 anni dirigente del Vis Nova calcio tra gli altri impegni e Lina Frigerio.

Con i fratelli Paolo, Maria e Abele aveva festeggiato, il suo compleanno (80 anni il 22 febbraio) poco prima del lockdown.

I funerali del don si svolgeranno sabato 22 agosto alle 11.15 a Gallarate .

