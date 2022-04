Giussano: mensa scolastica gratuita per gli studenti in arrivo dall’Ucraina Il comune di Giussano ha deciso che si farà carico della spesa relativa alla mensa scolastica dei giovani profughi ucraini che si inseriranno nel percorso scolastico cittadino.

Affiancandosi alle altre azioni di carattere locale e sovracomunale già in essere, il comune di Giussano ha deciso che si farà carico, sino al termine dell’annualità scolastica in corso, della spesa relativa alla fruizione della mensa scolastica dei giovani profughi ucraini che si inseriranno nel percorso scolastico cittadino.

“Un’iniziativa che va nella direzione di garantire massima integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, dando loro tutto il sostegno necessario – hanno dichiarato il sindaco Marco Citterio e l’assessore all’Istruzione Sara Citterio - La scuola rappresenta un primo luogo in cui ritrovare socialità dopo un dramma che ha sconvolto le vite di adulti e giovani, da qui l’impegno economico assunto dal Comune. Un ulteriore gesto che si unisce alla rete solidale che la nostra città ha saputo mettere in campo sin dall’inizio dell’emergenza”.

Come deciso dalla Giunta comunale, la mensa sarà gratuita presso tutti i plessi scolastici degli istituti comprensivi “Gabrio Piola” di Giussano e “Don Rinaldo Beretta” di Paina. Attualmente, i numeri sono comunque contenuti con i primi iscritti che stanno partecipando alle lezioni presso la scuola primaria di Paina e la scuola secondaria di Giussano, dove stanno anche trovando pieno supporto nella partecipazione tramite Dad ad alcuni momenti di formazione tenuti da insegnanti rimasti in Ucraina.

“Ma anche se i numeri degli alunni ucraini dovessero aumentare, la gratuità della mensa resterà per tutti, senza alcun distinguo in questo senso, Comune e dirigenti scolastici stanno lavorando in strettissima collaborazione per garantire l’integrazione scolastica degli studenti fuggiti dalla guerra, dando così un’ulteriore risposta in termini di accoglienza”, ha aggiunto l’assessore Citterio.

