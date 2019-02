Malore in codice rosso a Giussano. Strada chiusa. (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano, malore per un 87enne in bicicletta: è all’ospedale Malore per un 87enne che tornava a casa in bicicletta a Birone di Giussano. L’uomo è stato soccorso con un’automedica e un’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Carate Brianza

Anziano di 87 anni colto da malore a Birone di Giussano in via Nino Bixio intorno alle 10.30 di sabato 9 febbraio. L’uomo stava tornando a casa in bicicletta. Sul posto ambulanza e automedica chiamate per un possibile codice rosso. L’uomo è stato rianimato e trasportato all’ospedale di Carate in codice giallo (condizioni mediamente gravi).

Malore in codice rosso a Giussano. Strada chiusa.

(Foto by Edoardo Terraneo)

La polizia locale ha chiuso temporaneamente la strada per permettere i soccorsi

