Giussano, malore nella seduta maratona per il bilancio. Consigliere in ospedale Ha chiesto la sospensione del consiglio comunale che durava dalla sera del 23 febbraio. Dopo che la richiesta, presentata la mattina del 24, gli è stata negata, il consigliere leghista Stefano Tagliabue ha chiamato l’ambulanza. È stato trasferito a Desio per accertamenti. La seduta continuerà lunedì

Il personale del 118 in consiglio comunale a Giussano. A chiamarlo intorno a mezzogiorno di oggi, 24 febbraio, è stato il consigliere leghista Stefano Tagliabue. In aula era in corso una maratona iniziata ieri sera alle 21 e durata tutta la notte per l’approvazione del bilancio preventivo 2018-2020.

In mattinata il leghista, mentre era in corso la discussione degli emendamenti grillini, aveva chiesto una sospensione di un’ora per poter andare a casa a rifocillarsi. Richiesta che la maggioranza di centrosinistra ha respinto invitando il consigliere ad assentarsi per il tempo che voleva rassicurandolo che i suoi emendamenti sarebbero stati discussi al suo ritorno.

I soccorsi in consiglio comunaleFoto Federica Vernò

La richiesta di sospensione è stata respinta. A favore hanno votato 5 Stelle e Tagliabue, astenuto il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Elli.

Tagliabue ha chiamato il 118 dicendo di sentirsi male. Alla fine, dopo che è stato sottoposto a un cardiogramma in aula, è stato trasferito per accertamenti (in codice giallo) dalla Croce Bianca di Besana all’ospedale di Desio. La seduta è stata sospesa e aggiornata a lunedì. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

