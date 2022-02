Giussano: la Croce Bianca compie 50 anni e punta sulla comunicazione La Croce Bianca di Giussano in vista dei festeggiamenti per i 50 anni dell’associazione amplia e implementa le forze su sito internet e comunicazione.

La Croce Bianca di Giussano, in vista dei festeggiamenti per i 50 anni dell’associazione, investe nella comunicazione.

“Abbiamo deciso di ampliare il gruppo stampa che si occupa anche della gestione dei canali social e del sito della sezione. E, considerata l’eccezionalità di questo anno che celebra il nostro mezzo secolo di storia, abbiamo in programma un completo restyling del sito”, ha spiegato il presidente della sezione, Giuseppe Caprotti.

L’obiettivo è valorizzare al meglio l’operato degli uomini e donne del soccorso e informare la cittadinanza su tutte le iniziative e i servizi offerti.

“Negli ultimi anni, la comunicazione delle attività della sezione è stata trascurata per via di altre priorità che ci hanno tenuti impegnati. Ora è il momento di ripotenziare il servizio per fare in modo che i giussanesi siano informati delle attività e delle iniziative che realizziamo”, ha aggiunto.

Intanto, in via D’Azeglio, fervono i preparativi per i festeggiamenti dei 50 anni di attività della sezione. Il gruppo, come anticipato dal suo presidente, ha in programma una serie di iniziative che copriranno tutto il 2022. Le celebrazioni del mezzo secolo di storia della sezione prenderanno il via sabato 12 e domenica 13 marzo, quando si svolgerà l’open day della Croce bianca e sarà inaugurata la nuova ambulanza 186, dedicata al volontario Gigi, venuto a mancare nel 2019, e alle vittime del Covid.

