Giussano: intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di una canna fumaria Tre mezzi dei vigili del fuoco in una traversa di via Cavour, a Giussano, per un incendio divampato nella canna fumaria di una palazzina di due piani. Nessun ferito.

Intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco a Giussano nella serata di sabato 6 marzo. Gli uomini di Carate e Seregno sono arrivati in una traversa di via Cavour per l’incendio scoppiato nella canna fumaria di una palazzina di due piani. Le fiamme in realtà erano contenute e si erano già di fatto spente senza riuscire, fortunatamente, a intaccare il tetto: sul posto sono state eseguite tutte le verifiche ma non sono stati registrati né danni importanti né feriti.

I vigili del fuoco a Giussano

