Giussano, incidente tra scooter e auto in via Como: grave un ragazzo di 15 anni

Giussano incidente auto scooter via Como martedì 9 febbraio 2021 (Foto by Federica Verno)

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza un quindicenne, residente ad Arosio, che nel pomeriggio di martedì 9 febbraio è rimasto coinvolto in un tamponamento con una Mercedes Classe A. L’incidente si è verificato poco prima delle 14.30 in viale Como a Giussano.

Stando alla dinamica in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale, il giovane, alla guida di una Vespa rossa, avrebbe urtato la vettura che, all’altezza di via Sempione, stava svoltando a sinistra. Il ragazzo, che guidava in direzione di Mariano, è finito contro il lunotto posteriore con il capo, mandandolo in frantumi. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza.

Per consentire i rilievi, il tratto di strada coinvolto, una parte dell’arteria che unisce Verano Brianza, Giussano e Mariano Comense è stato chiuso al traffico dai vigili.

