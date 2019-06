Giussano, incendio in un’azienda di via Petrarca: si alza una colonna di fumo I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Giussano dopo mezzogiorno del 16 giugno per un incendio divampato in un’azienda di via Petrarca. Si è alzata una densa colonna di fumo poi ridotta e messa sotto controllo dai pompieri

Incendio in un’azienda specializzata in alluminio dopo mezzogiorno a Giussano in via Petrarca. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe (di Seregno e Carate) e con l’autoscala di Carate. Una densa colonna di fumo nero si è elevata dal posto anche se il primo intervento dei pompieri ha permesso di mettere sotto controllo la situazione facendola diventare bianca e meno consistente.

Si cerca di circoscrivere l’incendio per evitare anche che intacca un vicino deposito di camion. L’azienda era già stata protagonista di incendi in passato. L’ultimo risale all’inizio di luglio dell’anno scorso.

