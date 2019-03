Giussano, inaugurata la casa delle associazioni È stata chiamata “La stazione-casa delle associazioni” . Ma lì dove un tempo si fermava il tram adesso a Giussano è stata inaugurata una struttura che ospita le associazioni cittadine

È stata battezzata “La Stazione – casa delle associazioni” perché, in effetti, un tempo, lì, si fermava il tram. È stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 24 marzo la nuova sede per nove associazioni di Giussano che si trova in via Fermi all’angolo con via Milano non lontano dal palazzo comunale.

Le chiavi della palazzina sono state consegnate prima di Natale ai presidenti di quei sodalizi che, avendo dimostrato interesse e la necessità di una sede, ora, avranno dimora dove qualche tempo fa erano aperti alcuni servizi dell’ Azienda territoriale sanitaria.

Sistemate su tre piani, hanno sede qui il Cai Giussano, la Pro Loco, la Virtus Ginnastica Giussano, la locale sezione della Croce Bianca, il Cav -Centro di aiuto alla vita, la Rete di Emma, Longitudini, la società ciclistica Giovani Giussanesi e l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Dopo il taglio del nastro, sarà possibile visitare l’immobile e i vari spazi.

