Giussano, il “Sogno” di vincere Cake Star: il pasticcere Verga «Ecco la nostra torta che ha convinto Carrara e Follesa» Parla il giovane Davide Verga che ha conquistato la sfida tutta brianzola su Real Time: «È stata un’esperienza avvincente e stimolante in un periodo molto particolare come quello segnato dalla pandemia. Abbiamo registrato per tre giorni».

Un torta da “sogno” lo ha portato sul primo gradino del podio. Davide Verga , 29 anni, già campione mondiale di pasticceria e cioccolateria nel 2013, proprietario dell’omonima pasticceria a Giussano e fresco vincitore della puntata di “Cake star”, il programma televisivo di Real Time, condotto da Katia Follesa insieme a Damiano Carrara tutta dedicata alla Brianza, non ha dubbi. E’ stato soprattutto il pezzo forte, la torta “Sogno”, mousse al cioccolato bianco caramellato con una gelatina di caffè e limone cardamomo e cramble zucchero moscovado con biscotto morbido di base, a convincere i giudici Tv.

Il suo cavallo di battaglia in gara ha letteralmente preso per la gola e convinto Katia Follesa e Damiano Carrara. Per Davide Verga, figlio d’arte, «è stata un’esperienza avvincente e stimolante in un periodo molto particolare come quello segnato dalla pandemia. Abbiamo registrato per tre giorni, a locale chiuso, dopo l’Epifania, sottoponendoci a diversi tamponi, giustamente, per poter effettuare le riprese in sicurezza. E’ stata una bella sfida, impegnativa ma, allo stesso tempo, divertente e che ci gratifica molto» ha detto il giovane pasticcere.

Davide ha seguito le orme dei genitori che hanno gestito per quarant’anni una pasticceria a Cabiate. Dopo gli studi alla scuola alberghiera e all’accademia di pasticceria a Brescia, insieme alla sorella, nel 2014, ha deciso di iniziare una nuova avventura aprendo a Giussano la Pasticceria Verga, che offre una vasta varietà di prodotti dolci e salati oltre a uno spazio molto grande al chiuso e all’aperto.

