manutenzione stradale, rifacimento del marciapiede di via Furlanelli (Foto by Jennifer Caspani)

Giussano: il piano strade da 385mila euro, ecco dove Diversi interventi previsti a Giussano dall’accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria di strade per il 2022: lavori per 385mila euro su asfalto, marciapiedi e messa in sicurezza.

Ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, messa in sicurezza dell’intero asse carrabile e abbattimento delle barriere architettoniche laddove ancora presenti. Sono alcuni degli interventi previsti a Giussano dall’accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria di strade per il 2022, approvato dalla Giunta Citterio.

Il piano prevede una spesa di circa 385mila euro, quest’anno proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda il capitolo strade. Somma che consentirà di intervenire in situazioni particolarmente critiche già identificate dall’amministrazione Citterio e di poter effettuare valutazioni su contesti difficili che dovessero emergere nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda le strade, gli interventi già pianificati riguardano la riasfaltatura a Giussano di via Viganò, nel tratto fra le rotatorie vie Lazzaretto-via Carroccio e via Dante-via De Gasperi, a Robbiano di viale Monza, nel tratto fra via Viganò e via Don Pifferi, e nel tratto in ingresso da Giussano verso la Nuova Valassina. Altre vie saranno individuate sulla base delle priorità e dalle esigenze che emergeranno nel corso dell’anno.

“Si tratta di un Piano che interviene su tratti stradali ad alta percorrenza veicolare, dando così riscontro a un’esigenza di messa in sicurezza stradale e alle segnalazioni ricevute dagli uffici comunali”, hanno precisato il sindaco Marco Citterio e Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori pubblici.

“Il forte incremento dei prezzi delle materie prime necessarie per gli interventi determinerà l’entità complessiva dei lavori. Abbiamo scelto di definire sin d’ora alcune aree di intervento e di lasciarne delle altre in fase di valutazione proprio per avere una maggiore elasticità di intervento”, hanno aggiunto.

Quanto ai marciapiedi, sono in programmi interventi che prevedono un costo complessivo di 125mila euro. Ormai da alcune settimane ha, inoltre, preso il via il completo rifacimento del marciapiede di via Furlanelli che da Robbiano porta verso il rione San Gian, opera lungamente attesa che va a risolvere una problematica pedonale pluriennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA