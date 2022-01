Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giussano, i carabinieri gli dicono di non guidare ma lui lo fa lo stesso: denunciato per guida in stato di ebbrezza Era stato intercettato all’uscita di una festa, si capiva già che aveva ecceduto con l’alcol. Per questo i militari l’hanno ammonito di non mettersi alla guida. Lui, un uomo di 52 anni, ha aspettato un po’ e lo ha fatto lo stesso. Sulla strada ha incontrato la stessa pattuglia che lo aveva incrociato in precedenza. L’etilometro non ha lasciato dubbi sulle sue condizioni.

Quando i carabinieri lo hanno visto, intorno alle 3 di notte era vicino alla sua auto, una Ford Fiesta, non lontano da una tabaccheria di Giussano, all’uscita di una festa con amici. E si capiva già che aveva ecceduto con l’alcol.

Per questo i militari l’hanno ammonito di non mettersi alla guida, ma di farsi accompagnare a casa da qualche amico. Lui, un uomo di 52 anni non nuovo a episodi del genere, ha ringraziato augurando loro buon lavoro, ma dopo un po’, quasi mezzora, ha preso lo stesso la macchina e si è avviato verso la sua abitazione.

Purtroppo per lui sulla strada è stato intercettato proprio dalla pattuglia che lo aveva incrociato prima. È stato raggiunto e fermato e, senza opporre resistenza, è stato sottoposto al test etilometrico. Il responso, circa 1,2 g/l, ha reso inevitabile la denuncia per guida in stato d’ebbrezza con ritiro della patente e segnalazione all’autorità prefettizia.

