Giussano: furgone ribaltato a lato strada, i soccorsi non trovano nessuno L’allarme è scattato intorno alle 3.30 ma i soccorsi arrivati sul posto in codice rosso a bordo del furgone ribaltato a bordo strada in via Viganò a Giussano non hanno trovato nessuno. Indagini in corso.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30 ma i soccorsi arrivati sul posto in codice rosso a bordo del furgone ribaltato a bordo strada in via Viganò a Giussano non hanno trovato nessuno. La chiamata è partita da una donna di passaggio che ha visto il mezzo su un fianco, ma non la scena dell’incidente. Sul posto la Croce Bianca di Giussano e l’automedica di Desio, i vigili del fuoco e i carabinieri di Seregno. Indagini in corso.



Giussano incidente stradale ribaltamento: i soccorsi in via Viganò

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA